"Сибур" планирует нарастить производство полимеров в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС член правления - исполнительный директор "Сибура" Павел Ляхович в кулуарах отраслевой конференции Союза переработчиков пластмасс.

"По полимерам будет больше, бизнес-план больше", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС член правления - исполнительный директор компании Сергей Комышан сообщал, что "Сибуру" в 2022 году удалось сохранить производственные показатели максимально близко к плановым, несмотря на трудности с доступом к оборудованию, технологиям и ряду импортных спецкомпонентов.

Ранее сообщалось, что темпы роста производства нефтегазохимической продукции "Сибура" в 2022 году составили 9%, а темпы увеличения поставок компании на рынок РФ - 10%.

В сентябре 2022 года гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов отмечал, что производственные мощности "Сибура" загружены на 100%, проблем с загрузкой компания не испытывает.