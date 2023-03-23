Уйдет ли медь из массового сегмента рынка?
"Сибур" планирует нарастить производство полимеров в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС член правления - исполнительный директор "Сибура" Павел Ляхович в кулуарах отраслевой конференции Союза переработчиков пластмасс.
"По полимерам будет больше, бизнес-план больше", - сказал он.
Ранее в интервью ТАСС член правления - исполнительный директор компании Сергей Комышан сообщал, что "Сибуру" в 2022 году удалось сохранить производственные показатели максимально близко к плановым, несмотря на трудности с доступом к оборудованию, технологиям и ряду импортных спецкомпонентов.
Ранее сообщалось, что темпы роста производства нефтегазохимической продукции "Сибура" в 2022 году составили 9%, а темпы увеличения поставок компании на рынок РФ - 10%.
В сентябре 2022 года гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов отмечал, что производственные мощности "Сибура" загружены на 100%, проблем с загрузкой компания не испытывает.
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