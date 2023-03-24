АО «Мособлэнерго» приступило к переводу сетей микрорайона Кашира-2 г.о. Кашира с напряжения 3 кВ на 6 кВ в рамках реализации целевой инвестиционной программы компании. В настоящее время Каширским производственным отделением Коломенского филиала проводятся работы по прокладке двух кабельных линий 6 кВ, протяженностью по 6500 метров каждая.

Проводимые мероприятия обусловлены подключением к питающему центру ПАО «Россети МР» в связи с ликвидацией Каширской ГРЭС-4. В текущий момент от станции запитано 18 трансформаторных подстанций микрорайона, которые обеспечивают электроснабжение 2500 жителей многоквартирных домов и частного сектора, и ряда социально важных объектов – школы, детских садов, больницы, канализационно-насосной станции, водозаборного узла, очистных сооружений.

Проект по переводу сетей включает в себя строительство двух новых распределительных пунктов напряжением 6 кВ, прокладку новых кабельных линий общей протяженностью более 28 км, и замену 22 силовых трансформаторов с напряжения 3 кВ на 6 кВ. Реализация данной программы позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей микрорайона Кашира-2, снизить потери в электрических сетях и эксплуатационные затраты на обслуживание. Всего в рамках инвестиционной программы на 2023 год АО «Мособлэнерго» планирует построить на территории Московской области 110 трансформаторных подстанций.