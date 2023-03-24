Свыше 3 млн "квадратов" жилья, производственной и общественно-деловой недвижимости построят на участках бывших промзон на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В Северном административном округе столицы инвесторы создадут современные городские кварталы на участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На них будут размещены жилье, а также производственные и общественно-деловые объекты. Всего планируется возвести более 3 млн кв.м недвижимости", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из них более 1,8 млн кв.м – это жилье, свыше 414 тыс. "квадратов" – общественно-деловая застройка и более 865 тыс. кв.м – производственная недвижимость.

Речь идет об участках бывших промзон "Автомоторная", "Братцево", "Коровино" и неэффективно используемых территориях на Дмитровском проезде и улице Новая Ипатовка. Общая площадь реорганизуемых участков превышает 145 га.

По словам руководителя ДГИ Максима Гамана, по шести проектам комплексного развития территорий построят девять школ и детских садов на 3,7 тыс. мест, две школы искусств, скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, паркинги, медицинские объекты, магазины и кафе.

Напомним, программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн.