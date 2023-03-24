Межрегиональный кластер предприятий электротехнической продукции объединит Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) и предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЧЭАЗ.

"Чебоксарский электроаппаратный завод и ряд предприятий, участвующих в запуске производства электротехнической продукции в ДНР, создадут кластер. <…> Предполагается, что из ДНР в кластер войдут "Донецкий электротехнический завод", "Торезский электротехнический завод", "Макеевский машиностроительный завод", "Омет", "Истэк", а впоследствии, возможно, и другие предприятия", - отмечается в сообщении по итогам встречи руководства завода с председателем правления государственного концерна "Корпорация развития Донбасса" Андреем Шпиленко.

Чебоксарский электроаппаратный завод предоставил предприятиям ДНР конструкторскую документацию на продукцию, производство которой будет на них запущено. По информации пресс-службы предприятия, после создания кластера заводы, участвующие в кооперационной цепочке, смогут участвовать в федеральных программах по развитию промышленности. Это позволит им восстановить цеха и закупить оборудование для нового производства. Кластер также предполагает создание системы подготовки кадров и проведения научно-исследовательских работ.

В сообщении говорится, что основная цель развития промышленности по кластерному типу - повышение конкурентоспособности продукции.

"Такая система позволяет объединять предприятия одной кооперационной цепочки, определить наиболее затратные элементы готовой продукции, чаще всего это импортные компоненты, и заменить их на аналогичные российские", - уточнили в пресс-службе.

В мае 2022 года Чебоксарский электроаппаратный завод начал работу по организации производства электротехнической продукции для восстановления электроснабжения населенных пунктов новых регионов России совместно с Минпромторгом ДНР, а также с Донецким и Торезским электротехническими заводами. На территории Донецкой Народной Республики планируется выпуск блочно-модульных подстанций мощностью до 35 кВ для питания промышленных объектов и городской инфраструктуры.