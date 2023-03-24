 

Поставка нового оборудования для завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

24 марта 2023, 18:08 310 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает модернизацию оборудования. На этой неделе на Завод пополнилась новым компенсатором, системой охлаждения и Экструдером 90.    

Новый компенсатор для линии бухтования позволит увеличить скорость намотки готового кабеля на бухты и тем самым уменьшить сроки производства. 

Новая система охлаждения предназначена для строящегося гидрометаллургического участка, который сейчас находится в стадии сборки оборудования. После запуска этого участка  входящая в него плавильная печь позволит Заводу выпускать электротехническую медь наивысших марок.  

Экструдер 90 предназначен для экструзионной линии выпускающей кабель на среднее напряжение. После полной модернизацию линия станет универсальной и позволит за один проход наносить на токопроводящую жилу сразу три слоя изоляции.

Это будет весомым преимуществом для нашего Завода и позволит существенно увеличить скорость и объемы производства.        

Наладочные работы, подключение, тестирование и промышленный запуск нового оборудования планируется произвести до наступления летнего сезона.

 

Обсудить на форуме
Метки: ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно