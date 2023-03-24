Поставка нового оборудования для завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает модернизацию оборудования. На этой неделе на Завод пополнилась новым компенсатором, системой охлаждения и Экструдером 90.
Новый компенсатор для линии бухтования позволит увеличить скорость намотки готового кабеля на бухты и тем самым уменьшить сроки производства.
Новая система охлаждения предназначена для строящегося гидрометаллургического участка, который сейчас находится в стадии сборки оборудования. После запуска этого участка входящая в него плавильная печь позволит Заводу выпускать электротехническую медь наивысших марок.
Экструдер 90 предназначен для экструзионной линии выпускающей кабель на среднее напряжение. После полной модернизацию линия станет универсальной и позволит за один проход наносить на токопроводящую жилу сразу три слоя изоляции.
Это будет весомым преимуществом для нашего Завода и позволит существенно увеличить скорость и объемы производства.
Наладочные работы, подключение, тестирование и промышленный запуск нового оборудования планируется произвести до наступления летнего сезона.
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