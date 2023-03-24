Электроснабжение более 100 тысяч астраханцев стало надежнее

Специалисты астраханского филиала компании «Россети Юг» завершили ремонт оборудования на крупнейшей подстанции 110 кВ Астрахани – «Юбилейная». Это позволит повысить стабильность функционирования энергосистемы в регионе при максимальных нагрузках.

Подстанция «Юбилейная» обеспечивает электроснабжение более 100 тысяч бытовых потребителей Кировского и частично Ленинского районов Астрахани, Астраханского областного радиотелевизионного передающего центра, а также социальных и торгово-развлекательных объектов.

Энергетики отремонтировали силовые и измерительные трансформаторы 110 кВ, провели профилактические измерения средств защиты от перенапряжения. Все работы проходили без ограничения электроснабжения потребителей.

Всего в 2023 году в рамках реализации ремонтной программы энергетики проведут ремонт и техническое обслуживание более 130 подстанций 35 кВ и выше, почти 500 трансформаторных подстанций 6 10 кВ. Будет отремонтировано около 400 км линий электропередачи всех классов напряжения. Планируется также заменить и усилить более 1,4 тыс. опор, 120 км провода, в том числе 10 км – в областном центре. Также будет заменено почти 6,5 тысяч изоляторов.