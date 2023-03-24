Заявителем по договору технологического присоединения выступило предприятие «Синергия», которое строит в Верхней Туре деревообрабатывающее производство на 800 рабочих мест.

В качестве питающего центра была определена подстанция 110/35/6 кВ «Верхняя Тура». В пяти ячейках закрытого распределительного устройства 6 кВ подстанции специалисты заменили масляные выключатели на современные вакуумные. Также энергетики построили две кабельно-воздушные линии 6 кВ протяженностью 2,3 км. Выполненные мероприятия позволили обеспечить выдачу максимальной мощности в объеме 19,9 МВт, необходимую для работы ТЭЦ предприятия.

Запуск ТЭЦ позволит утилизировать и перерабатывать древесные отходы с выработкой тепловой и электрической энергии для нужд производства. ТЭЦ будет работать как в автономном режиме, направляя выработанную электроэнергию на собственные производственные объекты, так в параллельном, с выдачей излишков электроэнергии в сети «Россети Урал».

Схема присоединения к электрическим сетям «Россети Урал» предусматривает электроснабжение заявителя по второй категории надежности. Это значит, что электроснабжение объектов осуществляется от двух независимых источников питания.

Объем вложений компании «Россети Урал» в реализацию проекта по техприсоединению ТЭЦ составил более 91 млн рублей.