Компания igus, немецкий производитель технических изделий из высококачественных пластмасс и гибких кабельных продуктов для подвижных и роботизированных систем, представила новый гибридный кабель для технологии MOVILINK DDI международной немецкой компании SEW EURODRIVE, одной из ведущих компаний на мировом рынке электроприводной техники. Уникальный поддерживающий силовой элемент из арамида придает кабелю CFSPECIAL.192 на 500% большую прочность на растяжение, чем у стандартного кабеля MOVILINK DDI, что позволяет в пять раз увеличить расстояние при вертикальном подвешивании.

Погрузочно-разгрузочные операции и перемещение материалов требуют, чтобы оборудование надёжно работало круглые сутки. Складские помещения становятся всё больше, и увеличение высоты подъёма мачты погрузочного оборудования означает более высокие требования, предъявляемые к кабелям. Для обеспечения бесперебойных операций даже при сложных условиях эксплуатации кабелей в подвешенном виде компания igus разработала гибридный кабель CFSPECIAL.192. Это единственный кабель на рынке, предназначенный специально для подвешивания в энергетических цепях и пригодный для использования с технологией от компании SEW EURODRIVE. Обладающий высокой прочностью на разрыв и растяжение арамидный поддерживающий силовой элемент в кабельной оболочке позволяет использовать мачты высотой, в пять раз превышающей высоту подвешивания стандартных кабелей.

Выпуская широкую номенклатуру кабельной продукции, состоящую из 1354 типов кабелей для передачи данных, шинных и гибридных систем, систем управления и приводов, компания igus предлагает, в том числе, разнообразный ассортимент кабелей для подвижных устройств, используемых в различных отраслях промышленности. Компания разработала серию кабелей chainflex CFSPECIAL, предназначенных для областей применения с особыми требованиями. В производственной линейке есть новый кабель CFSPECIAL.192. Это первый гибридный кабель серии chainflex для подвесных систем, подходящий для приводной технологии MOVILINK DDI компании SEW EURODRIVE.

Г-н Райнер Рёссель (Rainer Rössel), возглавляющий подразделение кабелей серии chainflex в компании igus, отметил, что гибридная технология становится всё более популярной, поэтому спрос на новые решения с одним единственным кабелем также возрастает. Особенно в области перемещения материалов многие компании используют разработанный компанией SEW EURODRIVE интерфейс MOVILINK DDI для цифрового электропривода, для которого компания igus уже предлагает различные кабели.

Однако к кабелям, предназначенным для подвесных систем, например, для кранов-штабелёров, мачты которых могут быть очень высокими, предъявляются особые требования. Недавно разработанное кабельное решение CFSPECIAL.192 рассчитано на высоту до 164 футов (49,99 метров).

Как объясняет руководитель подразделения по перемещению материалов в компании igus, г-н Кристиан Штраух (Christian Strauch), проблема в том, что для подвесных систем необходим кабель, который может использоваться в энергетических цепях и который способен поглощать растягивающее усилие без обрывов даже на больших расстояниях и при большой высоте хода мачты. В соответствии со стандартом кабель должен выдерживать свой собственный вес – 15 ньютонов на мм2 основного сердечника. Площадь поперечного сечения может быть увеличена, но это не означает автоматически увеличение допустимой длины кабеля, потому что коэффициент трения также увеличивается.

Для решения этой проблемы в наружную оболочку кабеля CFSPECIAL.192 была встроена высокопрочная арамидная оплётка. Испытания, проведенные в лаборатории компании igus, показали, что прочность на разрыв и растяжение на 500% выше, чем прочность стандартного кабеля для технологии MOVILINK DDI. Растягивающее усилие нового кабеля составляет более 4200 ньютонов, что идеально подходит для вертикальных применений, таких как использование в транспортно-складских системах для хранения и поиска.

Новый гибридный кабель компании igus обеспечивает сокращение расходов за счёт отсутствия необходимости во втором кабеле и в трудоёмком монтаже в энергетической цепи. При этом решение с одним кабелем требует меньше пространства для установки и сокращает вес, который система должна выдерживать. Кроме более низких расходов, потребители получают преимущество благодаря намного более длительному сроку службы кабеля при эксплуатации в подвесных системах. Все кабели компании igus подвергаются многочисленным испытаниям для расчёта срока службы каждого кабеля, и онлайн-приложение делает это очень простым.

Именно поэтому компания igus является единственным в мире поставщиком, предлагающим 36-месячную гарантию на все кабели серии chainflex. Таким образом, потребители получают выгоду от долговременного решения, которое обеспечивает надёжную и бесперебойную работу даже на больших высотах и на больших расстояниях.