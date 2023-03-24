На Воткинской ГЭС перенесен с монтажной площадки и установлен в кратер гидроагрегата №10 новый ротор генератора. Работы по замене гидроагрегата проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат №10 был введен в эксплуатацию в 1963 году, отработал почти 60 лет и достиг высокой степени износа. Работы по обновлению гидроагрегата были начаты летом 2022 года, завершить их планируется в июне текущего года. На сегодняшний день выполнены сборка ротора и обмотки статора генератора, монтаж направляющего аппарата и рабочего колеса гидротурбины. Новый гидроагрегат изготовлен российским производителем – компанией «Силовые машины». Оборудование имеет улучшенные технические характеристики, повышенную мощность, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. На данный момент заменены уже шесть гидроагрегатов. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 559 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 117 генераторов, 92 силовых трансформатора, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.