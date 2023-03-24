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24 марта 2023, 09:24 158 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
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Мероприятие проводит НПП «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский компаундер. Вебинар состоится 29 марта в 15:00 по московскому времени в формате online-конференции. На площадке выступят три спикера. Доклады подобраны так, чтобы проследить цепочку «производитель сырья – производитель компаундов – потребитель». 

Заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», руководитель отдела развития рынка Екатерина Смирнова представит аналитический доклад по процессам импортозамещения, поделится практическим опытом ведущего российского компаундера в части локализации. 

Исполнительный директор компании «Окапол» Иван Березкин расскажет о процессе импортозамещения в секторе малотоннажной химии: добавок, модификаторов, адгезивов и привитых полимеров. Завершит сессию руководитель стратегического развития поставщиков полимеров АО «АВТОВАЗ» Анна Шампарова. Она представит доклад о том, как российская автомобильная отрасль, которая считается наиболее пострадавшей от санкций, справляется с данными вызовами. 

«Как лидер рынка, на вебинарах мы готовы делиться не только собственной экспертизой, но и «давать трибуну» другим интересным спикерам. Цель нашей платформы – быть максимально интересной и полезной для слушателей, помогать в решении общей задачи по обеспечение российского рынка технологичными полимерными композиционными материалами и качественными изделиями из них или с их использованием», – отмечает Екатерина Смирнова

Зарегистрироваться на вебинар «Импортозамещение: возможности, проблемы, перспективы» можно здесь: пройти регистрацию

Напомним, первый вебинар на online-площадке НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прошел 15 февраля. участники обсуждали состояние отрасли переработки пластмасс России, спикером выступил Михаил Кацевман, директор по науке и развитию. Тему второго вебинара, посвященную импортозамещению, участники первого мероприятия выбрали в прямом эфире.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАР, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Материалы для КПП 

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