Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс объявило о создании так называемой зоны возобновляемой энергетики (Renewable Energy Zone, REZ) Иллавара. REZ Иллавара станет 5-ой подобной энергозоной, определенной в дорожной карте развития штата Новый Южный Уэльс, и ее создание способствует достижению углеродной нейтральности штата.

Кроме того, создание REZ Иллавара является частью долгосрочного плана модернизации критически важной электросетевой инфраструктуры, направленной на интеграцию ВИЭ-генерации и внедрение СНЭЭ.

Иллавара – идеальный регион для размещения генерации на базе ВИЭ, благодаря существующей энергетической, портовой и транспортной инфраструктуре. Территория REZ Иллаварра будет простираться вдоль береговой линии от г.Вуллонгонг до г. Шеллхарбур и охватит существующую электросетевую инфраструктуру г. Дапто и порта Кембла, а также ПС Dapto и ПГЭС Tallawarra мощностью 435 МВт. К региону Иллавара проявляется большой коммерческий интерес, поскольку здесь потенциально возможно разместить свыше 17 ГВт мощности ветровой и водородной энергетики, СНЭЭ и ГАЭС с объемом частных инвестиций, превышающим $43 млрд.

За создание и развитие REZ Иллавара отвечает австралийская энергетическая компания EnergyCo, которая в ближайшее время продолжит взаимодействие с местным сообществом, промышленностью, советами и другими заинтересованными сторонами.

Информационно-аналитический ресурс Energy Magazine