Впервые организованное мероприятие на тему «Цифровизация распределительных сетей: вчера, сегодня, завтра», прошло на двух площадках: в Баку и культурной столице Азербайджана - городе Шуша, расположенном в предгорьях Карабахского хребта.

Российскую Федерацию представляли сотрудники ведущих московских вузов и крупных производителей оборудования, а зарубежными участниками выступили делегации из Турции, Германии, Бельгии, Франции, Туркменистана, Узбекистана и России.

Почетным гостем мероприятия стал представлявший Организацию по развитию и кооперации глобального энергообъединения Олег Бударгин (2013-2017 г.г. - директор ПАО «Российские сети»).

По приглашению электросетевой компании «Азеришыг» в конференции приняли участие представители АО «Сетевая компания» - Главный советник генерального директора Валерий Кандалинцев и начальник Отдела новой техники и технологий Марат Хабибуллин.

Стоит отметить, что суммарная трансформаторная мощность «Азеришыг» - это 10 000 МВА, компания обслуживает электросетевое хозяйство, состоящее из ЛЭП протяженностью 105 тыс. км., 565 подстанций 35 кВ, 113 подстанций 110 кВ.

Участники конференции посетили город Шуша, расположенный в Нагорном Карабахе - горном районе (более 1400 метров над уровнем моря), который характеризуется сложными условиями эксплуатации электросетевого комплекса компании «Азеришыг». Большой интерес участников конференции вызвали доклады и видеоматериалы представителей принимающей стороны, которые продемонстрировали методы и особенности возведения новых энергообъектов и эксплуатации существующих ЛЭП и подстанций в этих сложных условиях.

Представители зарубежных компаний рассказали о мировом опыте внедрения цифровых технологий в энергетике, о перспективах развития энергетических комплексов, особенностях развития и эксплуатации энергообъектов.

Сотрудниками АО «Сетевая компания» были представлены практические результаты внедрения цифровых технологий на действующих и новых объектах по направлениям диспетчеризации, интеллектуального учёта, автоматизации распределительных сетей, дистанционного управлении оборудованием и устройствами РЗА, были озвучены результаты внедрения инновационных технологий, текущие показатели надежности электроснабжения и обозначены перспективные направления развития компании. Доклады татарстанцев вызвали большой интерес у участников конференции. Кстати, после прошлогоднего посещения Татарстана коллегами из «Азеришыг» был успешно внедрен российский программный комплекс СК-11 (АО «Монитор электрик») на построенной подстанции 110/35/10 кВ Шуша.

В рамках конференции были налажены деловые контакты с представителями компании достигнуты договоренности о взаимодействии с АО «Сетевая компания» при внедрении инновационных решений.

Учитывая важность развития электросетевого комплекса в регионе Нагорного Карабаха и страны в целом представителями МГИМО, МГУ была выдвинута инициатива, которая была поддержана руководством ОАО «Азеришыг» и всеми участниками конференции. Было решено изменить формат конференции и проводить ежегодно Международный энергетический Конгресс в Шуше под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.