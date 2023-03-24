Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за два месяца 2023 года подключили к электрическим сетям компании 183 объекта индивидуального жилищного строительства. Объем мощности, выданной физическим лицам для электроснабжения коттеджей и частных домов, составил 2,88 МВт.

Наибольшее количество подключенных объектов – 77 – находится в Бессоновском районе. Из-за близости к областному центру здесь в последние годы идет активное развитие жилищного строительства. В 2022 году в Бессоновском районе было присоединено к сети 585 жилых домов.

В Пензенском районе, с учетом подключённых домов в областном центре, общее количество технологических присоединений объектов жилищного строительства физических лиц за два месяца 2023 года составило 51 ед.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.