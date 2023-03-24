Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» готовятся к реализации плана технического обслуживания и ремонта электросетевой инфраструктуры региона.

В текущем году энергетики отремонтируют 4453 км линий электропередачи (ВЛ) напряжением от 0,4 до 110 кВ. В процессе ремонтов на ВЛ будут усилены и заменены 2543 опор и 19840 линейных изоляторов, 200 км провода, смонтировано 1979 птицезащитных устройств.

Энергетикам также предстоит расчистить 923 га трасс ВЛ и выполнить опиловку 778 деревьев.

На 215 подстанциях 35-110 кВ предусмотрен капитальный ремонт электросетевого оборудования. Запланирована замена 24 высоковольтных вводов и 273 опорных стержневых изоляторов разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и шинных опор. Энергетики отремонтируют 457 выключателей и 1092 разъединителей 6-110 кВ, 262 отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ.

В сегменте электрических сетей 0,4-6/10 кВ предстоит отремонтировать 915 комплектных трансформаторных подстанций и 285 трансформаторов.

План технического обслуживания и ремонтов сформирован на основании обследования объектов электросетевого комплекса Саратовского филиала ПАО «Россети Волга», выполненных в прошедшем году. В 2023 году на его реализацию будет направлено более 960 млн рублей.

Плановые работы продлятся с апреля по сентябрь. Своевременное и качественное выполнение ремонтов и технического обслуживания позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей на территории региона, в том числе и в осенне-зимний период.