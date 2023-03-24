В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» прошла первая профессиональная Коллегия, посвященная подведению итогов деятельности энергокомпании за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023 год. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и начальники 24 районов электрических сетей.
Открыл Коллегию заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров. Во вступительном слове он отметил, что в 2022 году филиал добился выполнения всех ключевых показателей – снижения уровня потерь электроэнергии, увеличения выручки от реализации дополнительных услуг филиала и повышения производительности труда. Достигнутые результаты позволили филиалу «Калугаэнерго» занять почетное II место среди всех филиалов в составе компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Лучшим высокоавтоматизированным РЭС среди районов электрических сетей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году был признан Боровский РЭС.
В ходе Коллегии участники подробно обсудили результаты работы филиала по всем направлениям деятельности, отдельно остановившись на вопросах надежности электроснабжения потребителей. В заключении Дмитрием Федоровым были озвучены цели и задачи на 2023 год.
«Предыдущий год был непростым, но благодаря командной работе нашего высокопрофессионального коллектива мы выполнили все поставленные цели и задачи. Мы продолжим вдумчиво и детально работать над каждым направлением деятельности «Калугаэнерго», формировать программы исходя потребностей нашего филиала и региона в целом. Поставленные задачи и программы на 2023 год будут планомерно внедряться и приносить практическую пользу, что непременно сделает этот год ещё более продуктивным для всей компании», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.
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