25 марта в России будут отмечать День работника культуры. Это праздник людей творческих профессий, деятелей искусства, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Во многом результаты их труда, – заслуга личного трудолюбия и таланта, но также проявить себя помогает и соответствующие образование. В Москве работники культуры могут обучаться даже в математических вузах. Например, в РЭУ им. Г.В. Плеханова действует Высшая школа креативных индустрий, специализиоующаяся на инновационных направлениях творческой деятельности. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию для нужд Школы двух зданий на улице Зацепина.

Своей миссией данное подразделение «Плехановки» считает продвижение кросс-дисциплинарных знаний и обучение креативным профессиям на стыке технологий и творчества, призванных служить развитию России. Школа стремится создать высококонкурентный кадровый резерв, формирующий новый виток развития в креативной экономике XXI века.

На базе реконструируемых зданий по адресу улица Зацепина, д. 33, 35 создадут административно-учебный корпус Высшей школы креативных индустрий. Проект реализуется в рамках Государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В корпусе обустроят учебные классы, двухсветовой зал курсового и дипломного проектирования, конференц-зал с реакционной зоной, коворкинг, лаунж-зоны и другие помещения. В компьютерных классах будут проходить занятия по магистерской программе «Мультимедийные цифровые технологии в креативных индустриях», а также в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации «Сценарий видеоигры», «Видеомейкинг», «Комикс: супергерои манга» и по другим направлениям.

Застройщик объекта - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Генпроектировщик - ООО «ИнжТеплоПроект».