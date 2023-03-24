Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ), компания «ПримДепо» создаст сервис по предоставлению в аренду холодильного оборудования для хранения и транспортировки рыбы, мяса и молока. Инвестиционный проект стоимостью около 123 млн рублей реализуется в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и будет запущен в течение 2023 года.

«Контейнерные перевозки – самый надежный и эффективный способ доставки грузов, особенно при транспортировке на дальние расстояния. В контейнерах можно и хранить любые товары, вне зависимости от их назначения, и перемещать автомобильным и железнодорожным транспортом. В нашем морском регионе, учитывая соседство со странами АТР, это очень востребованная услуга. Планируем во втором квартале приобрести 100 рефрижераторных 40-футовых контейнеров, которые будут работать в режиме «термос». Уже выбрали производителя – это один из специализированных заводов в Китае. Как только получим «холодильники», будем сдавать их в краткосрочную и долгосрочную аренду (кроме лизинга)», - рассказал директор ООО «ПримДепо» Дмитрий Дорошенко, отметив, что благодаря налоговым льготам высвободившиеся инвестиции будут направлены на приобретение дополнительного количества оборудования.

Инвестор уже формирует пул клиентов. Это прежде всего компании, которые занимаются хранением и доставкой рефрижераторных грузов: мясной, рыбной и молочной продукции, детского питания, перевозка которых требует сохранения температурного режима. Арендаторы будут получать контейнеры и хранить их на площадках, или использовать в качестве тары на транспорте.

Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в 5 субъектах Дальневосточного федерального округа. По данным КРДВ, на сегодняшний день более 2,1 тыс. резидентов СПВ реализуют проекты. В экономику макрорегиона инвестировано свыше 353 млрд рублей, создано 42,7 тыс. рабочих мест, более 390 проектов успешно запущено. В рамках префрежима СПВ резидентам доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых — сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны. Минимальный порог капвложений для получения статуса резидента СПВ - 500 тыс. рублей.