Законопроект о свободной экономической зоне на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, рассмотренный на заседании Правительства, привлечёт частные инвестиции в новые регионы и улучшит качество жизни населения, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По поручению Президента мы готовим программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Создание свободной экономической зоны станет ещё одним шагом по ускоренному развитию, так как она предполагает особый режим предпринимательской деятельности. Помимо налоговых льгот, о которых уже сказал Председатель Правительства Михаил Мишустин, для резидентов предусмотрены упрощённые процедуры градостроительной деятельности и землепользования», – сказал Марат Хуснуллин.

Таким образом, на территории новых регионов будет сокращён инвестиционно-строительный цикл, а значит, объекты для инвестиционных проектов можно будет возвести в более короткий срок, без излишних процедур, пояснил вице-премьер.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоной станет Минстрой, управляющей компанией – ППК «Фонд развития территорий». Как добавил Марат Хуснуллин, СЭЗ будет действовать до 31 декабря 2050 года, причём возможно её продление.

«Предлагаемые Правительством меры помогут развитию бизнеса, инфраструктуры, строительной отрасли в новых регионах. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

Напомним, Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании 24 марта представил основные параметры законопроекта о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Резиденты будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, от уплаты налога на имущество, а также на три года – от уплаты земельного налога. Для компаний предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, в новых регионах будут действовать процедуры свободной таможенной зоны.