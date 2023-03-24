ЖК «Эдельвейс» строится в 25 км от МКАД в Троицком районе между Киевским и Калужским шоссе. Проектом предусмотрен ввод восьми жилых многоэтажных корпусов и создание зон для отдыха, игр, прогулок и занятий спортом.

Для подключения объекта к сетевой инфраструктуре «Россети Московский регион» построили распределительный пункт 10 кВ, проложили две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью более 12 км. Комплекс запитан от подстанции 110 кВ «Леоново». Максимальная мощность техприсоединения – 7,2 МВт.

Развитие инфраструктуры для электроснабжения новостроек – одно из приоритетных направлений работы Группы «Россети» на всей территории присутствия. Только в столичном регионе в 2022 году компания «Россети Московский регион» направила на эти цели 1,5 млрд рублей.