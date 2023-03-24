Филиал компании «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» до конца 2023 года обновит распределительные сети напряжением 0,4-20 кВ в населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа.

Запланированы: ремонт 62 трансформаторных подстанций и замена более 6 км голого провода на самонесущий изолированный СИП; замена 202 изоляторов на воздушных линиях 6-20 кВ; установка 79 новых опор; расчистка более 50 га от древесно-кустарниковой растительности в охранных зон линий электропередачи.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Специалисты уже приступили к выполнению мероприятий. Основная часть работ будет проведена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода (ОЗП).

Цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2023-2024 года, обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства, надежного и качественного электроснабжения потребителей.