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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» до конца 2023 года обновит распределительные сети напряжением 0,4-20 кВ в населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа.
Запланированы: ремонт 62 трансформаторных подстанций и замена более 6 км голого провода на самонесущий изолированный СИП; замена 202 изоляторов на воздушных линиях 6-20 кВ; установка 79 новых опор; расчистка более 50 га от древесно-кустарниковой растительности в охранных зон линий электропередачи.
Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Специалисты уже приступили к выполнению мероприятий. Основная часть работ будет проведена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода (ОЗП).
Цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2023-2024 года, обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства, надежного и качественного электроснабжения потребителей.
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