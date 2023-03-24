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Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» осуществили технологическое присоединение многоквартирного дома в жилом комплексе «Мичуринский». Дом расположен в микрорайоне Широкая речка по улицам Евгения Савкова – Карасьевская.
Для электроснабжения новой многоэтажки специалисты построили 4 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 320 метров и установили 4 прибора учета электроэнергии. Дом будет обеспечен мощностью в объеме 418 кВт. Сейчас на объекте проводятся строительные работы. Сдача новостройки запланирована на третий квартал.
«В 2023 году в планах компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» выполнить технологическое присоединение около пяти десятков строящихся жилых комплексов в столице Урала», - сообщил директор компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Константин Кононов.
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