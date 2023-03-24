В "Смоленскэнерго" прошла первая региональная коллегия

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в филиале «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» состоялась первая региональная коллегия, посвященная подведению итогов деятельности за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023-й. Открыл коллегию заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО "Россети Центр", куратор «Смоленскэнерго» Александр Егорычев.

Участники обсудили работу технического блока, инвестиционную деятельность и капитальное строительство, реализацию услуг и учет электроэнергии, развитие сервисов и взаимодействие с потребителями, финансовую деятельность предприятия, повышение производительности труда и молодежную политику. Благодаря слаженной работе филиал выполнил все основные производственные задачи в минувшем году и обеспечил качественную и надежную работу электросетевого комплекса региона.

В завершение коллегии особо отличившимся сотрудникам вручены корпоративные награды за достижение высоких показателей деятельности по итогам 2022 года и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса Смоленской области.