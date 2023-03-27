АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует заменить на воздушных и кабельных линиях электропередачи 19,8 км неизолированных проводов на СИП в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей Раменского района. Основной объем работ будет выполнен в летний период на территории следующих населенных пунктов: деревня Антоново, Донино, Дергаево, Поповка, посёлки Ильинский, Родники, Удельная, Спартак, Кратово, поселение Новохаритоновское, Гжельское и другие.

Также будут выполнены работы по замене 126 опор линий электропередачи, расчистке от древесно-кустарниковой растительности 8 га охранных зон вдоль ЛЭП, строительству 8 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также вводу в эксплуатацию 4 новых трансформаторных подстанций.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и Раменский г.о. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.