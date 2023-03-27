На строительство четырех объектов третьего этапа модернизации Восточного полигона подано четыре концессионных инициативы. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в Совете Федерации.
"Подано четыре концессионные инициативы на четыре объекта. Это искусственные сооружения, сложные, капиталоемкие и долгие по производству. Это один <…> мост через Амур, Кодарский тоннель, Кузнецовский тоннель и второй Северомуйский тоннель", - сказал он.
В конце 2022 года Иванов сообщал, что на реализацию третьего этапа модернизации Восточного полигона планируется направить более 600 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию четырех проектов БАМа: Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели, мост через Амур. Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов отмечал, что холдинг рассчитывает на привлечение внебюджетного финансирования для модернизации Восточного полигона.
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