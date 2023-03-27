Хостинг от компании RU-Center – качественно и выгодно!

Многие пользователи часто не задумываются о том, как работает интернет, благодаря которому они общаются в мессенджерах, смотрят фильмы, слушают музыку и выполняют разные задания по работе. Базы данных сайтов, тексты, фотографии и статьи хранятся на серверах, физических мощных компьютерах, место на которых нужно заказать у провайдеров.

Крупнейший российский провайдер RU-Center предлагает хостинг и регистрацию доменных имен. Для клиентов в категории доменов предлагают следующие услуги:

Регистрация;

Покупка;

Продление;

Перенос;

Безопасность и защиты;

Для работы домена.

Доменное имя – это название сайт, которое вводится в строку браузера. Собственное название сайта, открывающее доступ к его информации. Каждый сайт имеет уникальный номер – IP-адрес, выраженный в числах и точках. Однако множество адресов запомнить нереально, поэтому придумали имена – домены, с помощью которых легко найти в интернете требуемое.

Услуги

В разделе «Хостинги и серверы» RU-Center подробно расписаны услуги:

Виртуальный хостинг;

Виртуальный сервер VDS/VPS;

Почта;

Предложения крупному бизнесу;

Безопасность;

Лицензии;

CMS-хостинг.

Провайдеры располагают мощными компьютерами, хранящими полную информацию о сайте, работающем круглосуточно и имеющим постоянный выход в интернет. Это упрощенное понятие сервера.

Виртуальный хостинг похож на шведский стол – когда все пользуются одними и теми же блюдами. Чтобы человек не «переел» - не использовал чужие ресурсы, администраторы ставят ограничения. Виртуальный хостинг используется для сайтов с небольшим содержимым – лендингов, небольших магазинов, блога или сайта-визитки.

Виртуальный сервер, продолжая аналогии, похож на банкет, когда из одной кухни (сервера) каждому гостю приносят собственную порцию блюда. Залезть к другому в тарелку гость не может – неприлично. В собственном пространстве клиент настраивает проекты, устанавливает приложения. ВС содержит больше возможностей – крупные магазины, востребованные форумы, где у сотрудников есть почта и аккаунты.

Выделенным сервером – целым рестораном – владеют гигантские компании, у которых IT-структура состоит из множества компонентов, гипер-супермаркеты, игровые платформы и социальные сети. На кухню владельцы ресторана (сервера) приглашают своих поваров (программистов и админов), решают, кого и чем кормить, а кому урезать порции для похудения. То есть выделенными ресурсами клиент распоряжается по своему усмотрению.

Плюсы хостинга

Преимущество провайдеров заключается в экономии. Купить физические компьютеры может любая компания, но для обслуживания и замены железа, ремонта и прочих действий требуется квалифицированный специалист. Небольшая фирма прекрасно обходится без хлопот, покупая у провайдера место на платформе и внося абонентскую плату.

У RU-Center всегда в наличии выгодные предложения, действующие на постоянной основе. Также регулярно проводятся различные акции и скидки. Весной 2023 года компания предлагает SSL-сертификат в подарок при покупке или продлении хостинга, конструктора сайтов и регистрации доменного имени. SSL-сертификат – оригинальная цифровая подпись, защита клиентского сайта при передаче данных. Наличие сертификата говорит о подлинности сайта, и легко ранжируется в поисковых системах.

Компания RU-Center стояла у истоков рунета, и достойно занимает неотъемлемое место российского сегмента сети.