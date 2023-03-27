23 марта специалисты АО «НИИЭФА» (предприятие Госкорпорации «Росатом») в присутствии представителей российского Агентства ИТЭР успешно провели климатические испытания оборудования системы электропитания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, разработанной и изготовленной в институте.

Специалистами лаборатории сильноточных коммутационных аппаратов НТЦ «Синтез» был испытан прототип импульсного зарядного двухконтурного устройства, предназначенного для инициации подрыва заряда взрывчатого вещества в быстродействующих коммутационных аппаратах, которые обеспечивают защиту сверхпроводниковых катушек магнитной системы токамака ИТЭР в случае перехода сверхпроводника в резистивное состояние и являются важными компонентами системы защиты установки ИТЭР от повреждений.

Тестирование проводилось в двух режимах: при температуре –20℃ и +60℃ с 98% влажностью. Такие условия обусловлены тем, что устройство будет располагаться непосредственно в галерее главного здания токамака в окружении большого количества различных инженерных систем – от гелиевых систем охлаждения до труб с горячей водой, и в случае утечек из любой из систем должно сохранять свою работоспособность, что накладывает существенные требования к конструкции и характеристикам, которые должны быть подтверждены экспериментально. Ранее данное устройство было подвергнуто испытаниям на стойкость к постоянному магнитному полю.

Результаты испытаний войдут в материалы очередной защиты рабочего проекта, после которого будет начатого серийное производство размыкателей.

«Размыкатель защитный, разработанный в АО «НИИЭФА», – это не имеющий аналогов в мире быстродействующий размыкатель с взрывным приводом и уникальными коммутационными характеристиками, – рассказал начальник отдела сильноточной коммутационной аппаратуры НТЦ «Синтез» АО «НИИЭФА» М.В. Манзук. – Этот аппарат уже нашел применение не только в проекте ИТЭР, но и в токамаках JT-60SA (Япония) и KSTAR (Республика Корея)».

ИТЭР (ITER) – Международный экспериментальный термоядерный реактор на базе концепции токамака и один из крупнейших примеров глобального партнерства в сфере развития ядерной энергетики. Цель «мегасайенс-проекта» – продемонстрировать возможности управляемого термоядерного синтеза для перехода на более «чистый» и безопасный вид добычи энергии. Над проектом совместно работают страны Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Организацией, ответственной за выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР, определена Госкорпорация «Росатом». Работу координирует Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР». В ответственность Российской Федерации входит изготовление и поставка 25 сложнейших высокотехнологичных систем будущей установки.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») – предприятие Госкорпорации «Росатом», ведущий научный, проектно-конструкторский и производственно-стендовый центр Российской Федерации по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки успешно эксплуатируются во многих организациях и предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, КНДР, Республики Корея.

Технологии российских атомщиков востребованы в крупных международных проектах в сфере энергетики. Даже в условиях введённых в отношении нашей страны санкций Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения и научно-технологическое сотрудничество, полностью выполняя обязательства по поставкам высокотехнологического оборудования для международных проектов (в частности, ИТЭР). Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Отдел внутренних и внешних коммуникаций АО «НИИЭФА»