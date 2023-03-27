Ведущий российский компаундер объявил тендер на закупку 1000 тонн полипропилена. Торги состоятся на электронной площадке Bidzaar. Прием заявок стартовал в пятницу, 24 марта. К участию приглашены все крупные производители, такие как СИБУР, Лукойл, SOCAR, Роснефть, а также компании-дистрибьюторы.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» стало первой компанией в отрасли переработки пластмасс, решившей использовать аукцион для закупок базового сырья. «Основной тренд сегодня – это переориентация рынка с «рынка поставщиков» на «рынок потребителей». Преодолев вызовы 2022 года, последние начали активно искать наилучшие условия и инструменты для развития своего бизнеса. Аукционы по закупке сырья могут стать тем самым полезным инструментом, так как помогут в формировании прозрачной и конкурентной цены на базовые полимеры», – считает генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Александр Павлов.

На первом аукционе ведущего российского компаундера поставщикам будет предложено побороться за право отгрузить в адрес НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в апреле текущего года 500 тонн полипропилена литье и 500 тонн полипропилена рафия. Заявки от претендентов на участие в тендере принимаются до 18:00 часов 29 марта.

Проведение аукциона запланировано 30 марта в 10:30 часов по московскому времени. Торги пройдут в формате открытого конкурентного отбора. Шаг – 1000 рублей, цена указывается за одну тонну в рублях без НДС. Выбор победителя будет происходить по каждому лоту аукциона на основании лучшего из поданных предложений в критерии «цена» при соблюдении прочих заявленных условий.

Подведение итогов тендера намечено на 31 марта. Подписанные по итогам торгов договоры будут действовать до 30 апреля текущего года.

Узнать подробнее об условиях участия в тендере: salihov@polyplastic.ru, Салихов Николай Евгеньевич, ведущий менеджер отдела снабжения.