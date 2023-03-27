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  • Объявлен приём аннотаций докладов VIII Международной конференции "Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей"

Объявлен приём аннотаций докладов VIII Международной конференции "Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей"

27 марта 2023, 09:48 185 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Организаторами VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей» под руководством заместителя Генерального директора — главного инженера группы компаний «Россети» Евгения Ляпунова утверждены темы технических сессий, в рамках которых будут структурированы дискуссии экспертов отрасли в течение двух дней проведения мероприятия:

Сессия 1: Планирование развития распределительной сети

  • Формирование региональных программ развития с автоматизацией распределительных сетей и их оптимизацией, критерии эффективности таких программ в соответствии с программами развития регионов.
  • Критерии распределения затрат между заменой, реконструкцией и новым строительством электрических сетей (изменение топологии, автоматизация, повышение надёжности). Оптимальные значения показателей надёжности.
  • Технические решения для оперативного управления распределительными сетями. Принципы формирования Цифровых РЭС.
  • Решения по топологии построения электрических сетей среднего и низкого напряжения с элементами автоматизации. Использование опыта работы цифровых РЭС.

Сессия 2: Возможности применения инновационных решений в распределительных сетях

  • Применение накопителей в распределительных сетях низкого и среднего напряжения.
  • Присоединение установок малой генерации к распределительным сетям среднего напряжения. Проблемы и предложения.
  • Импортозамещение оборудования электросетевого комплекса. Инновационные отечественные разработки. Текущие проблемы и возможные пути решения.

Сессия 3: Применение новых методов и средств диагностирования для планирования ремонтной деятельности

  • Использование средств ДЗЗ в целях оценки объемов и периодичности расчистки просек ВЛ от ДКР.
  • Опыт использования БПЛА в распределительных электрических сетях.
  • Контроль образования гололедно-изморозевых отложений.
  • Контроль изоляции оборудования, кабельной сети и воздушных линий.
  • Контроль исправности молниезащиты и заземляющих контуров в режиме реального времени.
  • Применение мобильных решений при диагностике оборудования электросетевого комплекса.
  • Современные роботизированные платформы для контроля технического состояния объектов электрических сетей.
  • Планирование ремонтов сетей и оборудования по техническому состоянию. Расчёт и учёт индексов состояния и индикаторов рисков при формировании производственных программ. Риск-ориентированный подход к планированию ТОиР.

Сессия 4: Надёжность электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах

  • Развитие методов выполнения работ под напряжением.
  • Совершенствование методов отыскания повреждений на ЛЭП 6–10 кВ при аварийных отключениях.
  • Применение сервисных линий и временных быстровозводимых опор.
  • Перспективы применения самовосстанавливающихся линий.
  • Применение мобильных решений при организации ТОиР.
  • Повышение надёжности и безопасности работы сетей с изолированной нейтралью.
  • Компенсация ёмкостных токов в распределительных сетях 6–20 кВ.

Сессия 5: Релейная защита и автоматика электрических сетей

  • Опыт и проблемы внедрения ВАПС.
  • Разработка типовых решений для РЗА, АСУ ТП и СОПТ. высокоавтоматизированных подстанций 6–750 кВ.
  • Сопровождение жизненного цикла РЗА и АСУ ТП с переходом на обслуживании по состоянию.
  • Реализация АСУ ТП на объектах 6­–750 кВ.

Сессия 6: Охрана труда. Достижение целей нулевого травматизма

  • Перспективы реформирования системы управления охраной труда в условиях изменения трудового законодательства.
  • Основные барьеры внедрения концепции Vision Zero и программ well-being (комфортная среда для работников) на электроэнергетических предприятиях.
  • Анализ основных причин производственного травматизма в электрических сетях.
  • Роль оценки профессиональных рисков в реализации концепции нулевого травматизма.
  • Повышение уровня знаний в области охраны труда.
  • Оценка рисков и профилактические мероприятия.
  • Система обучения и компетенций.
  • Применение электрозащитных средств и СИЗ.

Конференция пройдёт 5–6 июля 2023 года в Москве, в Центре международной торговли.

Сопровождать конференцию будет техническая выставка «ЭЭПиР», на которой производители представят новые разработки и последние достижения. Сбор аннотаций докладов для обсуждения в рамках утвержденных сессий открыт. Заявки для участия (форма заявки) принимаются редакцией журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» в срок до 31.03.2023 г.

Регистрация участников конференции будет открыта на официальном сайте мероприятия 03.04.2023 г.

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Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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