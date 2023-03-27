Организаторами VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей» под руководством заместителя Генерального директора — главного инженера группы компаний «Россети» Евгения Ляпунова утверждены темы технических сессий, в рамках которых будут структурированы дискуссии экспертов отрасли в течение двух дней проведения мероприятия:

Сессия 1: Планирование развития распределительной сети

Формирование региональных программ развития с автоматизацией распределительных сетей и их оптимизацией, критерии эффективности таких программ в соответствии с программами развития регионов.

Критерии распределения затрат между заменой, реконструкцией и новым строительством электрических сетей (изменение топологии, автоматизация, повышение надёжности). Оптимальные значения показателей надёжности.

Технические решения для оперативного управления распределительными сетями. Принципы формирования Цифровых РЭС.

Решения по топологии построения электрических сетей среднего и низкого напряжения с элементами автоматизации. Использование опыта работы цифровых РЭС.

Сессия 2: Возможности применения инновационных решений в распределительных сетях

Применение накопителей в распределительных сетях низкого и среднего напряжения.

Присоединение установок малой генерации к распределительным сетям среднего напряжения. Проблемы и предложения.

Импортозамещение оборудования электросетевого комплекса. Инновационные отечественные разработки. Текущие проблемы и возможные пути решения.

Сессия 3: Применение новых методов и средств диагностирования для планирования ремонтной деятельности

Использование средств ДЗЗ в целях оценки объемов и периодичности расчистки просек ВЛ от ДКР.

Опыт использования БПЛА в распределительных электрических сетях.

Контроль образования гололедно-изморозевых отложений.

Контроль изоляции оборудования, кабельной сети и воздушных линий.

Контроль исправности молниезащиты и заземляющих контуров в режиме реального времени.

Применение мобильных решений при диагностике оборудования электросетевого комплекса.

Современные роботизированные платформы для контроля технического состояния объектов электрических сетей.

Планирование ремонтов сетей и оборудования по техническому состоянию. Расчёт и учёт индексов состояния и индикаторов рисков при формировании производственных программ. Риск-ориентированный подход к планированию ТОиР.

Сессия 4: Надёжность электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах

Развитие методов выполнения работ под напряжением.

Совершенствование методов отыскания повреждений на ЛЭП 6–10 кВ при аварийных отключениях.

Применение сервисных линий и временных быстровозводимых опор.

Перспективы применения самовосстанавливающихся линий.

Применение мобильных решений при организации ТОиР.

Повышение надёжности и безопасности работы сетей с изолированной нейтралью.

Компенсация ёмкостных токов в распределительных сетях 6–20 кВ.

Сессия 5: Релейная защита и автоматика электрических сетей

Опыт и проблемы внедрения ВАПС.

Разработка типовых решений для РЗА, АСУ ТП и СОПТ. высокоавтоматизированных подстанций 6–750 кВ.

Сопровождение жизненного цикла РЗА и АСУ ТП с переходом на обслуживании по состоянию.

Реализация АСУ ТП на объектах 6­–750 кВ.

Сессия 6: Охрана труда. Достижение целей нулевого травматизма

Перспективы реформирования системы управления охраной труда в условиях изменения трудового законодательства.

Основные барьеры внедрения концепции Vision Zero и программ well-being (комфортная среда для работников) на электроэнергетических предприятиях.

Анализ основных причин производственного травматизма в электрических сетях.

Роль оценки профессиональных рисков в реализации концепции нулевого травматизма.

Повышение уровня знаний в области охраны труда.

Оценка рисков и профилактические мероприятия.

Система обучения и компетенций.

Применение электрозащитных средств и СИЗ.

Конференция пройдёт 5–6 июля 2023 года в Москве, в Центре международной торговли.

Сопровождать конференцию будет техническая выставка «ЭЭПиР», на которой производители представят новые разработки и последние достижения. Сбор аннотаций докладов для обсуждения в рамках утвержденных сессий открыт. Заявки для участия (форма заявки) принимаются редакцией журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» в срок до 31.03.2023 г.

Регистрация участников конференции будет открыта на официальном сайте мероприятия 03.04.2023 г.