Организаторами VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей» под руководством заместителя Генерального директора — главного инженера группы компаний «Россети» Евгения Ляпунова утверждены темы технических сессий, в рамках которых будут структурированы дискуссии экспертов отрасли в течение двух дней проведения мероприятия:
Сессия 1: Планирование развития распределительной сети
- Формирование региональных программ развития с автоматизацией распределительных сетей и их оптимизацией, критерии эффективности таких программ в соответствии с программами развития регионов.
- Критерии распределения затрат между заменой, реконструкцией и новым строительством электрических сетей (изменение топологии, автоматизация, повышение надёжности). Оптимальные значения показателей надёжности.
- Технические решения для оперативного управления распределительными сетями. Принципы формирования Цифровых РЭС.
- Решения по топологии построения электрических сетей среднего и низкого напряжения с элементами автоматизации. Использование опыта работы цифровых РЭС.
Сессия 2: Возможности применения инновационных решений в распределительных сетях
- Применение накопителей в распределительных сетях низкого и среднего напряжения.
- Присоединение установок малой генерации к распределительным сетям среднего напряжения. Проблемы и предложения.
- Импортозамещение оборудования электросетевого комплекса. Инновационные отечественные разработки. Текущие проблемы и возможные пути решения.
Сессия 3: Применение новых методов и средств диагностирования для планирования ремонтной деятельности
- Использование средств ДЗЗ в целях оценки объемов и периодичности расчистки просек ВЛ от ДКР.
- Опыт использования БПЛА в распределительных электрических сетях.
- Контроль образования гололедно-изморозевых отложений.
- Контроль изоляции оборудования, кабельной сети и воздушных линий.
- Контроль исправности молниезащиты и заземляющих контуров в режиме реального времени.
- Применение мобильных решений при диагностике оборудования электросетевого комплекса.
- Современные роботизированные платформы для контроля технического состояния объектов электрических сетей.
- Планирование ремонтов сетей и оборудования по техническому состоянию. Расчёт и учёт индексов состояния и индикаторов рисков при формировании производственных программ. Риск-ориентированный подход к планированию ТОиР.
Сессия 4: Надёжность электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах
- Развитие методов выполнения работ под напряжением.
- Совершенствование методов отыскания повреждений на ЛЭП 6–10 кВ при аварийных отключениях.
- Применение сервисных линий и временных быстровозводимых опор.
- Перспективы применения самовосстанавливающихся линий.
- Применение мобильных решений при организации ТОиР.
- Повышение надёжности и безопасности работы сетей с изолированной нейтралью.
- Компенсация ёмкостных токов в распределительных сетях 6–20 кВ.
Сессия 5: Релейная защита и автоматика электрических сетей
- Опыт и проблемы внедрения ВАПС.
- Разработка типовых решений для РЗА, АСУ ТП и СОПТ. высокоавтоматизированных подстанций 6–750 кВ.
- Сопровождение жизненного цикла РЗА и АСУ ТП с переходом на обслуживании по состоянию.
- Реализация АСУ ТП на объектах 6–750 кВ.
Сессия 6: Охрана труда. Достижение целей нулевого травматизма
- Перспективы реформирования системы управления охраной труда в условиях изменения трудового законодательства.
- Основные барьеры внедрения концепции Vision Zero и программ well-being (комфортная среда для работников) на электроэнергетических предприятиях.
- Анализ основных причин производственного травматизма в электрических сетях.
- Роль оценки профессиональных рисков в реализации концепции нулевого травматизма.
- Повышение уровня знаний в области охраны труда.
- Оценка рисков и профилактические мероприятия.
- Система обучения и компетенций.
- Применение электрозащитных средств и СИЗ.
Конференция пройдёт 5–6 июля 2023 года в Москве, в Центре международной торговли.
Сопровождать конференцию будет техническая выставка «ЭЭПиР», на которой производители представят новые разработки и последние достижения. Сбор аннотаций докладов для обсуждения в рамках утвержденных сессий открыт. Заявки для участия (форма заявки) принимаются редакцией журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» в срок до 31.03.2023 г.
Регистрация участников конференции будет открыта на официальном сайте мероприятия 03.04.2023 г.