Росатом обсуждает с нефтедобывающими компаниями "Лукойл" и "Газпром нефть" перенаправление части арктической нефти, ранее поставляемой на запад, по Северному морскому пути на восток, заявил руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики госкорпорации Сергей Чемко.

"Здесь мы показываем потенциал наших нефтедобывающих компаний: "Лукойл", в первую очередь месторождение Варандей, и "Газпром нефть" - месторождение Приразломная. Эти месторождения находятся вне СМП, и ранее также направлялись на западное направление, но сейчас нами проведены предварительные переговоры о направлении части грузопотоков на восток. Почему говорю части - потому что ориентируют период навигации и использование танкеров - у нас, к сожалению, нет пока еще танкеров в большом количестве ледового класса", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Как следует из презентации Чемко, речь идет о потенциальной грузовой базе в 3,6 млн тонн с Приразломной и 5,9 млн тонн с Варандея.

По его словам, Росатом предлагает компаниям использовать обычные танкеры с гарантированной безопасностью и ледоколы в летнюю-осеннюю навигацию.