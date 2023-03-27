Специалисты АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) планируют установить в этом году более 6000 птицезащитных устройств (ПЗУ) и систем усиления изоляции. Устройства помогают уберечь птиц, в том числе редких и краснокнижных, от поражения электрическим током и обеспечивают защиту энергообъектов, что снижает риск отключения электроэнергии из-за воздействия птиц. Птицезащитные устройства устанавливаются в четырёх регионах присутствия компании: в Приамурье, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях.

Установка ПЗУ идёт согласно специальной целевой программы ДРСК по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2023-2027 годы. В рамках этой программы в 2023 году планируется установка более 6 000 ПЗУ и 351 м защитного протектора на провод, на общую сумму почти 40 млн. рублей.

Программа начала действовать в 2020 году, именно тогда энергетики ДРСК зафиксировали рост количества нештатных ситуаций из-за воздействия птиц. Это было связано со значительным увеличением популяции краснокнижных птиц на территориях ответственности компании. Целевая программа была разработана в ДРСК на основании информации ученых – орнитологов о местах гнездования птиц, занесенных в Красную книгу. Наиболее уязвимыми из-за больших размахов крыльев являются крупные птицы: аисты, цапли и журавли. В связи с этим устройства монтируются на участках ЛЭП, где наиболее вероятно появление именно этих особей.

Кроме того, энергетики ДРСК поддержали инициативу сотрудников Муравьевского парка по установке птицезащитных устройств на его территории. Заповеднику, при содействии Союза охраны птиц России, было выделено около 100 ПЗУ в рамках благотворительной помощи. Руководство парка обратилось в ДРСК за помощью в установке полученных защитных устройств. Энергетики в рамках благотворительной программы выделили средства на проведение монтажных работ, ПЗУ установили на опоры линий электропередачи и трансформаторную подстанцию находящиеся на территории Муравьевского парка, в местах где наиболее вероятного гнездование птиц.

Всего в рамках целевой программы ДРСК с 2023 по 2027 годы энергетики планируют установить на ЛЭП около 30 тысяч ПЗУ и более 500 метров защитного протектора, на общую сумму более 170 млн. рублей.