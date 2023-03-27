В г. Курчатове Курской области начались строительные работы по возведению учебно-тренировочного центра (УТЦ) для персонала Курской АЭС-2. В настоящий момент выполняется разработка котлована под фундамент здания.



Учебный центр будет располагаться в центре города, на месте бывшего долгостроя. Этот вариант площадки был выбран с целью снизить объем незавершенного строительства в городе и придать эстетический вид городскому центру.

«Развитие энергетики России поддерживается на государственном уровне. А подготовка высококвалифицированных специалистов - одна из задач по обеспечению технологического суверенитета страны, - отметил директор Курской АЭС Александр Увакин. - Уже на стадии возведения новых энергоблоков мы готовимся к тому, чтобы работа Курской АЭС-2 была безопасной, а одним из условий, обеспечивающих надежность эксплуатации, должна стать скоординированная и точная работа персонала. В новом УТЦ оперативный персонал станции будет отрабатывать качество своей работы на полномасштабном тренажере, который будет точной копией блочного пункта управления энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ. Тренажер сможет моделировать все процессы, происходящие на атомной станции, что позволит отрабатывать ситуации в ходе практической тренировки. В настоящее время уже заключен договор на создание тренажера».

Общая площадь застройки составит около 3000 квадратных метров. Здание центра рассчитано на 220 обучаемых и будет состоять из трёх различных по своему назначению блок-корпусов, соединенных между собой: административный, учебный, тренажерный.



В учебно-тренировочном центре предусмотрены учебные классы, оснащенные современными тренажерами, в том числе на базе виртуальной реальности, а также компьютерные классы, аудитории, демонстрационный макетный зал проекта ВВЭР-ТОИ и конференц-зал.

«Основная функция учебно-тренировочного центра - обучение оперативного и ремонтного персонала Курской АЭС-2. Здесь будут получать практические навыки операторы перегрузочной машины, которые будут выполнять операции по перегрузке топлива в реакторной установке ВВЭР-ТОИ, а также сварщики, электрики и другие специалисты. А поскольку проект ВВЭР-ТОИ планируется тиражировать при сооружении АЭС за рубежом, то в перспективе здесь будет обучаться и персонал зарубежных АЭС с ВВЭР-ТОИ. Набор инструкторов будет производиться в соответствии с требованиями и регламентом Госкорпорации «Росатом», - отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Окончание строительных работ и ввод в эксплуатацию УТЦ намечен на четвертый квартал 2024 года. Согласно регламенту, учебный центр должен начать функционировать не позднее, чем за 8 месяцев до физического пуска первого энергоблока Курской АЭС-2.



Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.