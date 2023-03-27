Завод ERSO посетили специалисты ООО "БМУ ГЭМ"

Компания является партнером холдинга по реализации проектов в Якутии и регионах Сибири.

По приглашению руководства ERSO делегация руководителей и специалистов ООО «Братское Монтажное Управление «Гидроэлектромонтаж» («БМУ ГЭМ») посетила Уфимский трансформаторный завод. Технический директор ERSO Дмитрий Пырков и главный инженер УТЗ Андрей Макарычев показали гостям технологические линии, испытательные станции, рассказали об этапах производства трансформаторов. Особенный интерес у визитеров вызвало оборудование для Норникеля, которое сотрудники ГЭМ будут монтировать и вводить в эксплуатацию.

«БМУ ГЭМ» является партнером нашего холдинга по реализации проектов в Якутии (АК «Алроса», ПАО «Якутскэнерго), и в Сибири, — рассказал региональный менеджер департамента продаж ERSO Сергей Жуковский. — Сотрудники компании неоднократно бывали на московском Электрозаводе, а на уфимском производстве — ни разу. Именно поэтому мы и пригласили их посетить УТЗ».

ООО «БМУ ГЭМ» имеет широкую филиальную сеть и значительные производственные мощности: более 350 профессиональных монтажников и высококвалифицированных инженеров; более 100 единиц автотранспорта, включая специализированную автотехнику; промышленные и складские базы с большим станочным парком, малярным цехом, камерами порошковой окраски, цехом по сборке щитового оборудования и многим другим.

АО «Гидроэлектромонтаж» является ведущей электромонтажной организацией, принимающей участие в строительстве большинства энергетических объектов в центральном, сибирском и дальневосточном регионах России. Предприятие выполняет работы по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию нового электротехнического оборудования на вновь вводимых объектах генерации РФ.