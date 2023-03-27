Электроснабжение 35 тыс. жителей г. Курчалоя станет надежнее

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Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь электрической энергии в городе Курчалое. Комплекс технических мероприятий позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения порядка 35 тысяч жителей муниципалитета.
Проект предусматривает реконструкцию 8 километров линий электропередачи (ЛЭП) 6 кВ, включающую замену дефектных опор и ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Отличительные свойства СИП – устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.
К настоящему времени энергетики реконструировали на участке один километр ЛЭП, установили дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.
Полностью завершить работы специалисты планируют к концу апреля текущего года.
«Программа снижения потерь электроэнергии существенно улучшит показатели надежности и качества электроснабжения республики. Кроме того, проект позволит сформировать резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей. Программа реализуется под кураторством советника Главы Чеченской Республики, депутата Госдумы России, руководителя Оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона Адама Делимханова», – подчеркнул управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.
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