Электроснабжение 35 тыс. жителей г. Курчалоя станет надежнее

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь электрической энергии в городе Курчалое. Комплекс технических мероприятий позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения порядка 35 тысяч жителей муниципалитета.

Проект предусматривает реконструкцию 8 километров линий электропередачи (ЛЭП) 6 кВ, включающую замену дефектных опор и ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Отличительные свойства СИП – устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.



К настоящему времени энергетики реконструировали на участке один километр ЛЭП, установили дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.



Полностью завершить работы специалисты планируют к концу апреля текущего года.