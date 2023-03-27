 

НИК D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе 21-ой Международной выставки кабельно-проводниковой продукции

27 марта 2023, 09:12 183 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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С 14 по 16 марта 2023 года в Москве состоялась 21-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства — Cabex 2023.

Организаторы выставки: Международная выставочная компания, Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП), Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции «Международная ассоциация «Электрокабель» (Ассоциация «Электрокабель»).

В деловой программе выставки приняли участие руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, глава группы компаний «Изолятор» Александр Зиновьевич Славинский и технический директор завода высоковольтной кабельной арматуры «Изолятор-АКС» Виктор Пшеннов.

Виктор Пшеннов выступил с докладом «Разработка и освоение производства высоковольтных концевых и соединительных муфт» на Международной научно-технической конференции имени проф. Пешкова И. Б. «Кабельная промышленность — Наука. Техника. Производство», прошедшей в рамках деловой программы выставки Cabex 2023.

Участники конференции представили новые направления в разработках, дальнейшие перспективы развития энергетики и обеспечения ее роста новейшими кабельными изделиями, проблемы и возможности создания отечественных материалов для изоляционных систем кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, актуальные возможности снабжения материалами для производства кабелей и проводов в России.

Более 170 производителей и поставщиков из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции предоставили возможность посетителям наглядно ознакомиться с новейшими разработками для кабельного рынка.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1, CABEX-2023
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 

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