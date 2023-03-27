Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий.

Предполагается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении Погромное, появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 млн рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест.

Ещё один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 млн рублей.

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 651, объём инвестиций по соглашениям – более 4,8 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций и создано 57,5 тыс. рабочих мест.