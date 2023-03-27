В течение 2023 года специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют 52 крупных питающих центра и более 190 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Всего в 2023 году на ремонт энергообъектов в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края энергокомпания направит более 150 млн руб.

В рамках годовой программы энергетики выполнят работы на 52 высоковольтных подстанциях, а также отремонтируют 240 линий электропередачи (ЛЭП) суммарной протяженностью около 196 км. В распределительных сетях запланированы работы на 114 трансформаторных подстанциях и 205 ЛЭП общей протяженностью более 140 км.

Для бесперебойного электроснабжения в период максимальных нагрузок на энергосистему специалисты Тихорецких электрических сетей заменят более 53 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и обновят свыше 3 тыс. изоляторов. Новые изоляторы из закаленного стекла обладают механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. А СИП отличается увеличенной пропускной способностью, износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

В целях предупреждения технологических нарушений по причине падения веток и деревьев на ЛЭП запланирована расчистка более 80 га вдоль трасс линий электропередачи от кустарниковой и древесной растительности.

Территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края. Общая численность населения тихорецкого энергорайона – 250 тыс. человек.