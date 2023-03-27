В Хабаровском крае началась реконструкция ЛЭП 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская». От нее будут сооружены заходы на новый переключательный пункт 500 кВ «Нерген», который ПАО «Россети» построит для электроснабжения одного из крупнейших в России месторождений меди – Малмыжского (оператор – компания «Амур Минералс»). Общая стоимость работ составит 5,1 млрд рублей.

Энергетики возведут открытое распределительное устройство 500 кВ, к которому подключат заходы от действующей ЛЭП с образованием двух новых транзитов ориентировочной протяженностью 265 км и 101 км. До подстанции 500 кВ «Таежная», построенной потребителем, протянут шинопровод длиной 273 м. Таким образом будет обеспечена энергетическая связь Малмыжского месторождения с главными центрами питания региона – подстанциями 500 кВ «Хабаровская» и «Комсомольская».

Переключательный пункт оснастят высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, микропроцессорными комплексами релейной защиты, устройствами сбора и передачи информации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами. Также будет внедрена интеллектуальная система учета электроэнергии.

Малмыжское месторождение открыто в 2006 году, его запасы составляют 2,4 млрд тонн руды. Компания «Амур Минералс» строит комбинат, который ежегодно будет выпускать порядка 250 тыс. тонн меди в концентрате.

Дальний Восток обладает стратегическими запасами полезных ископаемых: углеводородов, золота, алмазов, черных и цветных металлов. В условиях переориентации экономики страны на восток освоение новых месторождений приобретает особое значение. Электроснабжение таких производств – одна из приоритетных задач Группы «Россети».

В числе знаковых пусков последнего времени – ввод подстанции 220 кВ «Налдинская», от которой запитан крупнейший горно-обогатительный комплекс – Инаглинский ГОК (якорный резидент ТОР «Южная Якутия»). В планах на 2023 год – выдача мощности для освоения Эльгинского угольного месторождения, внешнее электроснабжение Амурского газохимического комплекса, Озерного ГОК, Якутского центра газодобычи «Газпрома».