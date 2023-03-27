Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям асфальтовый завод в Балашове. Работа предприятия позволит ликвидировать дефицит стройматериала, возникавший в период массового ремонта дорог и тротуаров в Балашовском районе.

Для присоединения завода к существующей электросетевой инфраструктуре энергетики построили участок линии электропередачи 10 кВ и смонтировали реклоузер (устройство для разделения воздушной линии на секции с возможностью вывода из эксплуатации на время проведения работ только небольшого участка). Запрошенная электрическая мощность в объеме 220 кВт поступает с подстанции 110/35/10 кВ «Хопер». Учет потребления электроэнергии ведется с помощью трехфазного счетчика с дистанционной передачей показаний.

«Саратовские распределительные сети» качественно и в установленные сроки присоединяют к электрическим сетям предприятия и организации, ответственные за состояние и развитие коммунальной инфраструктуры региона. Ранее энергетики обеспечивали электроснабжение асфальтовых заводов в Балашовском и Ртищевском районах.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. техническая возможность обращения реализована и в приложении Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.