«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.

Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.

В рамках форума во Владивостоке вновь пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой можно будет познакомиться с культурными и экономическими инициативами и уже реализуемыми проектами регионов Дальневосточного федерального округа»,