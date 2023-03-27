«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.
Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.
В рамках форума во Владивостоке вновь пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой можно будет познакомиться с культурными и экономическими инициативами и уже реализуемыми проектами регионов Дальневосточного федерального округа»,
– отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.
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