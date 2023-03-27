Персонал Центрального РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках ремонтной программы на 2023 год приступил к проведению плановых работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи в городе Якутске.

«В рамках текущей ремонтной программы на воздушных линиях ВЛ-6-10 кВ будет заменена 451 опора и более 80 км самонесущих изолированных проводов», — сообщил начальник Центрального района электрических сетей Алексей Березовский.

Так до конца марта в Якутске будут заменены 70 опор и 13 км проводов на воздушных линиях Л-УМ 2 и Л-ПОК, питающих часть улиц Автодорожная, Чернышевского, Покровский тракт 4 км, а также район Гимеина. Во время проведения ремонтных работ в будние дни в дневное время будут вводиться ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь все плановые работы в рамках ремонтной программы направлены на повышение качества электроснабжения и на профилактику возникновений технологических нарушений.

Временное ограничение электроснабжения — необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с Ленским управлением Ростехнадзора. С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/ и на официальном телеграм-канале https://t.me/Yakutskenergo.