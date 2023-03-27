Завод «Электрокабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) модернизировал экструзионную линию в цехе по производству силовых кабелей.

Установка высокотемпературных масляных станций термостатирования на линию наложения изоляции позволила разогревать полимерный материал в головке экструдера до 300°С и поддерживать заданную температуру требуемое для производства кабеля время.

«Расширяя ассортимент силовых кабелей на среднее напряжение 6-35 кВ, мы осваиваем инновационные тугоплавкие полимерные материалы, которые планируем использовать для изоляции токопроводящей жилы. До установки станций на линии максимальная температура нагрева составляла 200°С, что не позволяло работать с такими материалами. В настоящее время мы уже проводим опытные работы с новым полимером российского производства», – отметил заместитель директора по технологии Дмитрий Смирнов.

Теплоноситель внешнего контура станции – вода, внутреннего – масло. Мощность нагрева не менее 12 кВт, мощность охлаждения не менее 90 кВ. Установка имеет систему автоматического управления и контроля процессами.

«Cиловые кабели с изоляцией из инновационных полимерных материалов востребованы на рынке, поскольку такой продукт имеет большую пропускную способность. Модернизация экструзионной линии увеличит производимую ЭКЗ линейку силовых кабелей для большой энергетики», – подчеркнул директор завода Евгений Суходоев.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.