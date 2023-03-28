АО "Мособлэнерго" реконструирует 7 км ЛЭП в г.о. Домодедово

АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует реконструировать 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово. Основной объем работ будет выполнен в летний период на территории следующих населенных пунктов: город Домодедово, сёла Растуново, Колычево, Долматово и деревни Крюково, Щеглятьево, Голубино.

Также будут выполнены работы по замене на ЛЭП 3,4 км неизолированных проводов на СИП, расчистке от древесно-кустарниковой растительности 2,5 га охранных зон вдоль ЛЭП, капитальному ремонту электрооборудования 6 трансформаторных подстанций, строительству 3,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также вводу в эксплуатацию 1 новой трансформаторной подстанций в с. Вельяминово.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и г.о. Домодедово. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.