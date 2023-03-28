АО "Мособлэнерго" реконструирует 7 км ЛЭП в г.о. Домодедово

Это личный вклад каждого из нас
АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует реконструировать 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово. Основной объем работ будет выполнен в летний период на территории следующих населенных пунктов: город Домодедово, сёла Растуново, Колычево, Долматово и деревни Крюково, Щеглятьево, Голубино.
Также будут выполнены работы по замене на ЛЭП 3,4 км неизолированных проводов на СИП, расчистке от древесно-кустарниковой растительности 2,5 га охранных зон вдоль ЛЭП, капитальному ремонту электрооборудования 6 трансформаторных подстанций, строительству 3,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также вводу в эксплуатацию 1 новой трансформаторной подстанций в с. Вельяминово.
Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и г.о. Домодедово. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter