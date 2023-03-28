27 марта 2023 г. энергоблок №3 Балаковской АЭС был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Плановые ремонты энергоблоков атомных станций – это гарантия экологической безопасности и бесперебойной генерации электроэнергии.

«За счёт применения инструментов бережливого производства и внедрённых проектов по цифровизации средний ремонт энергоблока был завершен на 1,5 суток раньше планового срока при безусловном сюблюдении высокого качества работ», – отметил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов.

По его словам, помимо персонала атомной станции в ремонтных работах участвовали специалисты балаковского, нововоронежского, курского, калининского и уральского филиалов «Атомэнергоремонта». Они выполнили порядка 30-ти видов работ, самые значимые из которых – это перегрузка топлива и ремонт цилиндра высокого давления.

Отметим, что сегодня на Балаковской АЭС действует автоматизированная система управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией (ТОРЭКС), который является одним из главных цифровых проектов «Росэнергоатома». Информационная система позволяет управлять потребностью в запасных частях, планировать затраты на ремонт, управлять ресурсами. В едином цифровом пространстве работают не только специалисты Балаковской АЭС, но БалАЭР.

В мае в плановый ремонт будет выведен энергоблок №1. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 4163 МВт (по состоянию на 10.05).

Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции остаётся без изменений, а показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Атомная энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.