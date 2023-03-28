Уже более 10 лет филиал «Калугаэнерго» сотрудничает с учебными заведениями в Калужской, Орловской и Смоленской областях. Началом стало подписание в 2011 году соглашения с филиалом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске.

Основными направлениями совместной работы являются реализация совместных профориентационных мероприятий, трудоустройство выпускников, организация студотрядов и повышение квалификации работников. На данный момент соглашения заключены с ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», филиалом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в г. Обнинске и другими учебными заведениями. Всего заключено 13 соглашений.

На протяжении нескольких лет руководство филиала совместно с руководством КГУ им. К.Э. Циолковского и профессорско-преподавательским составом института вело работу по открытию нового направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника», которое состоялось в октябре 2022 года. В результате проделанной работы уже в начале 2023 года было заключено совместное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Соглашение направлено на укрепление партнерства между университетом и филиалом «Калугаэнерго» по нескольким направлениям – целевая подготовка специалистов, содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников университета, профессиональная подготовка и переподготовка кадров.