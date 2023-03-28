Испытания на честность Ассоциацией "Электрокабель"
В проект включено 9 энерготранзитов 220-500 кВ в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областях. От надежности работы этих линий зависит выдача мощности Балаковской АЭС, Ириклинской ГРЭС и Саратовской ГЭС, а также энергетические связи между регионами.
Грозотрос необходим для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии – одной из самых распространенных причин технологических нарушений в магистральных электросетях. В процессе эксплуатации он теряет свои свойства и требует замены.
Основной объем мероприятий энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги реализуют на линиях 500 кВ, участвующих в выдаче мощности крупной генерации, а также обеспечивающих связи Нижегородской и Ульяновской энергосистем.
В настоящее время завершен монтаж нового грозотроса на ЛЭП 220 кВ «Подлесное – Красный Яр» в Саратовской области. Она задействована в электроснабжении центральной части региона, где живет более 360 тыс. человек и расположена крупная система мелиорации для сельскохозяйственных угодий.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter