23 марта в Москве состоялась XIV Федеральная конференция Transport Networks Russia, организованная Информационной группой ComNews.

В рамках сессии «Оптические кабели и оборудования ВОЛС: барьеры и драйверы развития рынка» Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев выступил с докладом о перспективах развития отечественного производства оптического волокна.

В своем выступлении спикер рассказал о перспективах развития мирового и российского рынка оптического волокна и планах АО «Оптиковолоконные Системы» по созданию замкнутого цикла производства оптоволокна.

Он отметил, что по данным международного агентства CRU, прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на оптическое волокно: к 2027 году рынок достигнет 658 млн км в год. При этом основными драйверами развития рынка будут оставаться проекты 5G и развития FTTH. Андрей Николаев подчеркнул, что скорость развертывания 5G значительно выше, чем 4G: за 2 года подключен 1 млрд абонентов, а по прогнозам уже половина абонентов сотовой связи к 2027 г. будут пользователями связи нового поколения.

Пока еще Россия существенно отстает по объемам проложенного на душу населения оптического волокна от мировых лидеров. Спикер обратил внимание на тот факт, что на данный момент ведется работа по разработке прогноза рынка до 2035 года. Уже к концу 2 квартала 2023 г. будет уточнен прогноз спроса на волокно в РФ на 20 лет, что позволит принять информированное решение о мощности создаваемого в рамках 2ПК производства оптоволокна.

Рассказывая о планах АО «Оптиковолоконные Системы», Андрей Николаев подчеркнул, что несмотря на санкции и уход ключевых поставщиков сырья с российского рынка, ОВС возобновил производство и поставки оптоволокна своим клиентам. Компания продолжает участвовать в реализации стратегических проектов по строительству магистральных линий связи.

Принципиальный подход к использованию отечественного оптического волокна в проектах по строительству магистральных линий связи получил полную поддержку со стороны основных операторов проектов. В ходе дискуссии коллеги, присутствующие на сессии, оценили высокое качество оптического волокна производства ОВС и выразили готовность и дальше продолжать сотрудничество с заводом.

АО «Оптиковолоконные Системы» – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно – основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652, G657А1, G657А2, G654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и 2% растяжением, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Ведется подготовка к производству новых типов оптического волокна, в том числе стандартов G651 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, ее качество подтверждено ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год