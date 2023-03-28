Компания Harmony Energy провела официальную церемонию ввода в эксплуатацию крупнейшей в Европе СНЭЭ Pillswood энергоемкостью 196 МВт*ч. СНЭЭ Pillswood на базе модульных батарей Megapack производства Tesla расположена в Пиллсвуде (графство Йоркшир, Великобритания), недалеко от ПС Creyke Beck, через которую планируется подключить к национальной энергосистеме первые две очереди шельфовой ВЭС Dogger Bank летом 2023 г. Мощности СНЭЭ Pillswood достаточно для обеспечения бесперебойного электроснабжения 300 тыс. домов в течение двух часов.

Tesla, которая руководила строительством СНЭЭ Pillswood, будет осуществлять дальнейшее управление СНЭЭ через корпоративную торговую платформу Autobidder. Ранее Harmony Energy и Tesla сотрудничали в рамках реализации проектов строительства СНЭЭ Holes Bay и СНЭЭ Contego.

Исследование функционирования национальной энергосистемы в 2022 г., недавно проведенное системным оператором Великобритании, показало, что отключение ветровых турбин при избыточной выработке ВЭС обошлось национальной энергосистеме в £215 млн ($256,75 млн).

В этой связи СНЭЭ, способные аккумулировать электроэнергию при высоком уровне выработки ВИЭ-генерации и выдавать ее в периоды пиковых нагрузок и низкого уровня выработки ВИЭ-генерации, становятся важной частью архитектуры энергосистемы и критически важным элементом для осуществления энергетического перехода в стране.