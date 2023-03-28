Крекинг аммиака: инновация для получения водорода

Компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве промышленных газов, объявила о намерении построить пилотную установку крекинга аммиака в бельгийском порту Антверпен. Проект будет реализован к 2024 г. и сможет приблизить решение проблемы транспортировки водорода.

Аммиак представляет собой бесцветный газ, который отличается резким запахом и используется для производства минеральных удобрений. Молекула аммиака состоит из одного атома азота и трех атомов водорода. Извлечение этих веществ будет происходить с помощью каталитического крекинга – высокотемпературного процесса, который применяется при вторичной переработке нефти для получения фракций бензина, метана, водорода и сжиженных углеводородных газов из вакуумного газойля (продукта первичной перегонки нефти). Специалисты Air Liquide будут с помощью этого метода преобразовывать жидкий аммиак в крекинг-газ, состоящий, в основном, из азота и водорода, чтобы затем сепарировать газообразную смесь на отдельные компоненты.

Инновация позволит использовать преимущества водорода и аммиака в качестве «чистых» видов топлива. Аммиак приобретает жидкую форму при более высокой температуре (минус 33 градуса Цельсия), чем водород (минус 253 градуса), отличаясь при этом меньшей взрывоопасностью. Вдобавок к этому, вспомогательная инфраструктура для транспортировки аммиака уже достаточно разветвлена: по данным Международного энергетического форума, по всему миру насчитывается около 120 портов, оснащенных терминалами для хранения аммиака.

Однако аммиак только начинает использоваться на транспорте: например, австралийская компания Aviation H2 планирует к середине 2023 г. совершить тестовый полет на самолете с двигателем на аммиаке. Тогда как водород уже пользуется в этой сфере с растущей популярностью, о чем косвенно свидетельствует увеличение числа водородных заправочных станций. По оценке ассоциации "Глобальная энергия", в 2022 г. по всему миру было открыто 130 новых «заправок», а общемировое количество действующих станций достигло 814 единиц.

Инновация также может уменьшить потребность в строительстве дорогостоящих танкеров для межконтинентальной транспортировки жидкого водорода. Первую в мире морскую перевозку водорода между портами Гастингс (Австралия) и Кобе (Япония) в начале 2022 г. осуществило судно Suiso Frontier дедвейтом 75 тыс. тонн. Для этого водород, полученный методом газификации угля, был сначала перевезен в порт Гастингс в автомобильных цистернах высокого давления, а затем подвергся сжижению для отгрузки на танкер и дальнейшей транспортировки в Японию.