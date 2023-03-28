В Уфе на базе центра профессионального образования «Энергетик» прошёл VII Слёт молодых энергетиков Башкирской генерирующей компании.

Традиция проведения молодёжного мероприятия в формате научно-технической конференции была возобновлена в прошлом году после десятилетнего перерыва. Долгожданный слёт получился интересным и содержательным, организаторы получили хорошую обратную связь от участников. Учитывая востребованность таких встреч и положительный опыт, руководство БГК объявило слёт молодых энергетиков ежегодным.

В 2023 году в слёте приняли участие 70 молодых и инициативных сотрудников филиалов Башкирской генерирующей компании, а также студенты энергетических специальностей, обучающиеся в Уфимском топливно-энергетическом колледже, Башкирском государственном аграрном университете и Казанском государственном энергетическом университете.

В тематических секциях «Электротехника», «Теплотехника. Гидроэнергетика», «Техническое перевооружение, энергоэффективность, рационализаторство», «Техника безопасности, промышленная безопасность, охрана труда, экология и охрана окружающей среды», «Информационные технологии и цифровые трансформации, автоматизация производственных процессов, в т.ч. работа на ОРЭМ», «Диагностика, наладка, ремонт», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Водородная энергетика», «Водоподготовка, топливо и масла» и «Индустрия будущего» было заслушано 65 докладов. Полноту их содержания, глубину проработки и новизну предложенных тем оценивали конкурсные комиссии, состоящие из руководителей и сотрудников технических подразделений БГК.

В компании отметили, что научно-исследовательская и инновационная деятельность органично вписалась в систему работы с молодёжным активом. И уже есть результаты. В секциях нынешнего слёта молодые сотрудники предложили новые решения целого ряда вопросов энергетической отрасли и смежных областей. Среди них есть как совершенно приземлённые идеи, которые нужно реализовать здесь и сейчас на конкретных объектах энергетики Башкирии, так и более глобальные, нацеленные на перспективу.

Помимо приобщения молодых специалистов к решению производственно-технических задач в отрасли, результаты слёта учитываются при формировании кадрового резерва компании. Профессиональный и карьерный рост молодых кадров невозможен без навыков разработки новых инновационных решений, умения презентовать и защищать их. Поэтому участие в форуме молодых специалистов – это ещё и стартовый этап для дальнейшего продвижения. Например, среди сегодняшних руководителей подразделений и филиалов БГК немало победителей слётов прошлых лет.

По итогам интенсивной работы конкурсные комиссии определили лучшие научно-практические работы молодых специалистов отрасли. Среди победителей слёта – сотрудники Затонской ТЭЦ, Кармановской ГРЭС, Павловской ГЭС, Салаватской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, уфимских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, а также БашРТС и Казанского государственного энергетического университета.