Итоги работы Минэнерго России и функционирования отраслей ТЭК в 2022 году, а также цели и задачи на 2023 год и среднесрочную перспективу обсудили на заседании Коллегии Министерства.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что несмотря на действия недружественных стран в 2022 году ТЭК России продемонстрировал устойчивость и стабильность.

«Обеспечивалось надёжное энергоснабжение экономики и граждан страны газом, нефтепродуктами, углём. При этом цены на нефтепродукты были ниже уровня инфляции, это особый вклад в восстановление российской экономики. Несмотря на все сложности, продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих заводов, вводились новые объекты генерирующих мощностей в электроэнергетике, присоединялись новые потребители. Важно, что в прошлом году в кратчайшие сроки были переориентированы потоки наших энергоресурсов на новые рынки, рынки дружественных стран», – сообщил он.

Александр Новак подчеркнул, что Россия в этом году продолжит работу по переориентации поставок энергоресурсов, формированию танкерного флота и инструментов страхования.

Николай Шульгинов в свою очередь рассказал, что в особом фокусе внимания находятся приоритеты, определённые Председателем Правительства по опережающему развитию инфраструктуры, укреплению технологического суверенитета и сотрудничеству с дружественными странами.

Также, по его словам, важной задачей остаётся налаживание функционирования всех отраслей ТЭК в новых субъектах Российской Федерации.

«В настоящее время энергосистемы, а также системы газоснабжения новых субъектов технологически интегрированы в единую энергосистему и единую систему газоснабжения России, для чего были восстановлены электрические связи с Крымской энергосистемой и магистральные газопроводы», – сказал Министр.

Также глава Минэнерго отметил, что одной из ключевых задач Министерства остаётся надёжное топливообеспечение страны.

«В 2022 году спрос на моторные топлива был полностью удовлетворён, а цены на бензин фактически остались неизменными. Рост цен на дизель сохранился в пределах инфляции. В 2023 году также рассчитываем на сохранение динамики в пределах инфляции. Мониторинг проводится в ежедневном режиме», – сообщил он.

В нефтяной отрасли, по словам Министра, ключевым является стимулирование добычи и обеспечение технологического суверенитета.

«В прошлом году Минэнерго и Минфином были приняты меры по расширению периметра НДД, что позволило увеличить количество рентабельно разрабатываемых месторождений. Идёт реализация крупнейшего проекта «Восток Ойл». Особое значение имеет развитие нефтепереработки и поддержание стабильности внутреннего рынка моторного топлива. Также продолжаются проекты по созданию нефтехимических мощностей как на Дальнем Востоке, так и в центральной части России», – сказал глава Минэнерго.

Николай Шульгинов отметил, что в связи с санкциями важно не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и экспорта.

«Для этого ведётся плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго – снижения продаж не произошло», – пояснил Министр.

Говоря о газовой отрасли, Николай Шульгинов рассказал, что здесь фокус идёт на достижение проектной мощности магистрального газопровода «Сила Сибири» и создании газопроводной системы «Сила Сибири-2», а также на развитие производства сжиженного природного газа. Кроме этого, продолжается работа по газификации и догазификации.

Министр подчеркнул, что важной задачей также остаётся рост внутреннего потребления населением природного газа и развитие рынка газомоторного топлива.

«Минэнерго сейчас совместно с «Газпром газомоторное топливо» и Минпромторгом разрабатывает новую программу развития ГМТ, где планируется упростить переоборудование, а также ускорить темпы наращивания количества техники на ГМТ для повышения процента загрузки существующей инфраструктуры. На данный момент уже расширен перечень субсидируемых регионов, а в этом году запускаем также программу поддержки КриоАЗС», – отметил Глава Минэнерго.

В угольной промышленности, по словам Николая Шульгинова, в 2022 году продолжилась деятельность по переориентации поставок в дружественные страны АТР.

«Для реализации современных угольных проектов необходимо продолжить диверсификацию экспортных потоков в условиях санкционных ограничений, совершенствовать наше законодательство, в том числе в сфере промышленной безопасности, а также продолжить работу по снижению воздействия угольной промышленности на окружающую среду и климат», – отметил он.

Министр подчеркнул, что основная задача для угольной промышленности на этот год – стабильное обеспечение внутреннего рынка качественной угольной продукцией всех секторов экономики страны.

Глава Минэнерго также рассказал, что в части электроэнергетики продолжилась работа по реализации приоритетных проектов по вводу генерирующих мощностей и развитию электросетевой инфраструктуры.

«В 2023 году будем и далее осуществлять мониторинг реализации ключевых проектов в электроэнергетике, в частности по увеличению пропускной способности в направлении Тамани, строительству новых генерирующих объектов на территории Крыма и Тамани и реализации мероприятий государственной программы по Крыму и Севастополю», – отметил Николай Шульгинов.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в свою очередь отметил, что на сегодня важно как можно скорее завершить инвестпроекты перерабатывающих и обрабатывающих мощностей.

«Это поддержит экономику регионов и частично компенсирует снижение экспорта сырьевых товаров. К примеру, по природному газу важно увеличивать объемы его переработки, производить из него продукты с более высокой добавленной стоимостью – аммиачные удобрения, метанол. И расширить географию поставок как на внутреннем рынке, так и при экспорте», – сказал он.

Что касается электроэнергетики, Максим Решетников отметил, что есть потенциал повышения эффективности текущей эксплуатации и инвестиционных мероприятий для проектов с большим вкладом в экономику страны в целях сдерживания тарифной нагрузки на потребителей.